Erzählcafé beim SoVD

Langenhagen. Nachdem die Lockerungen der Corona-Beschränkungen weiter gelten, startet der Ortsverband Langenhagen wieder in unserem Erzählcafé Wintergarten. Los geht es am Donnerstag, 3. September, um 15 Uhr. Es gibt wie gewohnt Kaffee und Kuchen, allerdings unter folgenden Corona-Beschränkungen: Teilnehmer müssen sich vorher telefonisch anmelden (015 226 400 118) und es gibt eine Begrenzung der Teilnehmeranzahl. Sollten sich mehr Mitglieder anmelden als im Café Wintergarten zugelassen, wird kurzfristig ein weiterer Termin bekanntgegeben. Die normalen Beschränkungen eines Gaststättenbesuches gelten natürlich auch (Nase-/Mundschutz, Abstand, Händedesinfektion, Husten/Niesen in die Armbeuge).

Beim Treffen wird auch auch etwas über aktuelle Themen des SoVD, den Stand des „Aktionsplans Inklusion“ bei der Stadt Langenhagen und über „Tatort Telefon“ erzählt. Gäste sind herzlich willkommen!