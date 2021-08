Es geht um die Wurst

Grillen mit den Sozialdemokraten am 22. August

Langenhagen. Es geht in die heiße Phase: Im September wird gewählt – am 12. September ist Kommunalwahl inklusive Bürgermeister sowie die Regionsversammlung. Zwei Wochen später am 26. September Bundestagswahl.Die Sozialdemokraten sind bereits seit Mai, ganz streng genommen bereits seit Jahresbeginn im Wahlkampf. Jetzt heißt es nochmal durchatmen und dann durchstarten: Bei der legendären Schinkengrillwurst gibt es am Sonntag, 22. August, von 16 bis 18 Uhr Möglichkeiten für den Schlussspurt Kraft zu tanken und Bürger können mit den Kandidaten ins Gespräch kommen. „Nachdem wir 2020 corona-bedingt auf jegliche Grillaktionen verzichtet haben, wagen wir diesen Sommer einen vorsichtigen Versuch“ berichtet Frank Stuckmann, Vorsitzender der SPD Abteilung Langenhagen. „Wenn wir – hoffentlich bei trockenem Wetter – nach langer Abstinenz endlich wieder den Grill anheizen, wird in meiner Einfahrt im Sollingweg 39 auf Abstand geachtet und auf Hygiene sowieso – zudem ist ein Großteil der Mitglieder bereits geimpft beziehungsweise getestet“. Übrigens gibt es neben der Version für Fleischliebhaber auch eine vegetarische Variante.Bei Regen muss das Grillen leider ausfallen. Kurzfristige Infos gibt es unter der Telefonnummer (0 15 75) 9 63 08 53.