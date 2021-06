Es geht wieder los

Krähenwinkel/Godshorn. Der LandFrauenverein Krähenwinkel-Godshorn kann nach einer langen, pandemiebedingten Auszeit endlich wieder eine Versammlung veranstalten. Treffpunkt ist am Montag, 28. Juni, um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel. Nach der Kaffeepause hält Manfred Henze einen interessanten Vortrag über den „Weißen Ring“.Die dann geltenden Corona-Vorschriften sind zu beachten.Eine Anmeldung zur Versammlung ist aus organisatorischen Gründen unbedingt erforderlich - bis zum 24. Juni bei den Ortsvertreterinnen.

Bitte vormerken: Am Donnerstag, 15. Juli, wird nun Gesine Lange kommen und über ihre Kindheit und Jugend in der DDR berichten. Treffpunkt: 15 Uhr im DGH Krähenwinkel.