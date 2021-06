Es gibt Lockerungen

Gemeindegesang und Abendmahl unter Coronabedingungen

Engelbostel/Schulenburg. „Endlich ist wieder mehr möglich“, freut sich Rainer Müller-Jödicke: Der Kirchenvorstand der Martinskirchengemeinde Engelbostel-Schulenburg setzt die aktualisierten Handlungsempfehlungen der Hannoverschen Landeskirche um, so dass sich unter Beibehaltung der Aha-Regeln wieder Gruppen und Kreise treffen dürfen. Angesichts des relativ geringen Inzidenzwertes halte das Gremium dies für verantwortbar.Auch in den Gottesdiensten wird es lockerer: „Wir können wieder im Gottesdienst singen und dürfen beim Zuhören am Sitzplatz sogar die Masken absetzen“, freut sich der Theologe. Am nächsten Sonntag, 20. Juni, will er im 10-Uhr-Gottesdienst erstmals seit dem Lockdown wieder das Abendmahl mit der Gemeinde feiern. Die Martinskirchengemeinde hatte viele Spenden erhalten, um dafür Einzelkelche anzuschaffen. Musikalisch wird Holger Kiesé den Gesang der Gemeinde an der Orgel und mit der Gitarre begleiten.