Es gibt noch Termine

Krähenwinkel (ok). Blutspenden sind auch in Zeiten der Corona-Pandemie dringend notwendig, aber die Sicherheit steht natürlich an erster Stelle. Auf Hygiene und Abstand wird besonders geachtet. Mit einem digitalen Terminreservierungssystem sollen Warteschlangen vermieden werden. Der DRK-Ortsverein Krähenwinkel bietet für die nächste Blutspende am Dienstag, 23. März, zwischen 15.30 und 19.30 Uhr erstmals eine Terminreservierung für eine bestimmte Uhrzeit an.Interessierte brauchen im Internet nur unter www.blutspende-leben.de/termine oder in der Blutspende-App nach einem Termin suchen und diesen reservieren. Noch sind genügend Plätze vorhanden. Aber wer spontan vorbeikommen möchte, ist im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel natürlich auch herzlich willkommen. Nur ein Teil der Liegen ist für Terminvereinbarungen reserviert. Bitte Unfallhilfe- und Blutspenderpass und einen amtlichen Lichtbildausweis mitbringen.