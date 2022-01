Es hat gescheppert

Langenhagen (ok). Da hat es gescheppert: Eine 50-jährige Autofahrerin aus Isernhagen setzte nach Auskunft der Polizei seinen BMW X5 rückwärts an die Tanksäule an einer Tankstelle auf der Walsroder Straße, als eine 48-jährige Langenhagenerin von hinten mit ihrem VW Golf an dieselbe Tankstelle fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.