„Es ist gut so, wie es ist“

Offene Kapelle in der Emmauskirche und WhatsApp-Gebetsgruppe

Langenhagen. Wir leben in einer Welt, die uns liebt, wenn wir glänzen. Aber irgendwo tief in uns drin wissen wir, dass wir alle zerbrechlich sind. Es fällt schwer, das zu zeigen.Die Fastenzeit von Aschermittwoch bis Ostern, vom 2. März bis zum 17. April, bietet die Möglichkeit, darüber nachzudenken und gemeinsam mit anderen zu beten und sich auszutauschen.Die Kapelle in der Emmauskirche wird während der Fastenzeit von dienstags bis freitags tagsüber und am Sonntagmorgen geöffnet sein und bietet Gelegenheit zum persönlichen Gebet. Es liegen Texte und Gebete aus, die dem Buch „Good enough“ (Gut genug) von Kate Bowler entnommen sind. Pastorin Sabine Behrens hat sie ins Deutsche übersetzt.Ebenso gibt es die Möglichkeit, sich einer WhatsApp-Gebetsgruppe anzuschließen. Hier finden sich Menschen zusammen, die in der Fastenzeit regelmäßig innehalten und sich mit anderen austauschen wollen. Pastorin Sabine Behrens wird regelmäßig Impulse in die Gruppe einstellen. Wer bei dieser Gruppe mitmachen möchte, schickt ihr per WhatsApp eine kurze Nachricht an (0151) 53 37 29 48.