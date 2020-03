Jahreskonzert des Blasorchesters Langenhagen am 16. Mai

Langenhagen. Sind Sie schon mal mit dem Flugzeug über den „großen Teich“ gejettet? Nein? Aber bestimmt haben Sie früher als Kind Cowboy und Indianer gespielt. Mit Spielzeugpistole und buntem Federschmuck. Oder Sie haben irgendwo auf dem Dachboden in einer Kiste noch eine alte Schallplatte von Frank Sinatra.„Es war einmal in Amerika“ lautet das Programm des Jahreskonzerts des Blasorchesters der Stadt Langenhagen. Am Sonnabend, 16. Mai, heißt es ab 17 Uhr im Theatersaal in der Rathenaustraße „Vorhang auf“ für musikalische Momente aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten.