Langenhagen. Am Dienstag, 7. September, zwischen 16 und 17 Uhr gibt es ein Escape-Spiel im Mehrgenerationenhaus für Väter, sowohl für werdende Väter als auch für Väter mit kleinen oder großen Kindern. Diese spielerische Form eines Gruppenerlebnisses ist mittlerweile bekannt und wurde auch schon mehrfach ausprobiert. Das Ziel besteht darin, in einem Raum miteinander verschiedene Rätsel zu lösen. Dieses Escape-Spiel lebt davon, Spaß am Suchen, Finden, Kombinieren und Rätseln zu haben. Die Spieler bringen ihr Wissen und ihre Erfahrungen zum Thema Vater-Sein in und entdecken unterwegs so manches Neues. Weitere nformationen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer (0511) 72 11 35.