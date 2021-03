Etat und ISEK

Langenhagen (ok). Das Thema Haushalt dominiert die nächste Sitzung des Rates der Stadt Langenhagen, die insgesamt 28 Tagesordnungspunkte umfasst. Aber außer dem Etat wird auch noch über eine Menge anderer Themen diskutiert. So hat der Verein für Vielseitigkeitsreiterei einen Antrag auf einen Allwetterplatz gestellt. Ein Punkt ist auch der Zuwendungsvertrag für die Förderung des Städtefreundschaftsvereins Langenhagen (SFL). Ein weiterer wichtiger Block umfasst das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) sowie das Bauprojekt am Handelshof (das ECHO berichtete). Darüber hinaus steht das Turnhallendach der Grundschule Krähenwinkel auf der Tagesordnung und diskutiert wird auch über die Betreuung und Organisation der Obdachlosenunterkünfte. Die Sitzung findet als so genannte Hybrid-Sitzung am Montag, 22. März,ab 18.30 Uhr im Theatersaal statt, viele Ratsmitglieder sind per Videokonferenz zugeschaltet. Den Bürgern und auch der Presse ist eine digitale Teilnahme nicht möglich, die Mehrheit des Rates spricht sich auch in Pandemie-Zeiten gegen ein Live-Streaming aus. Der Punkt Foto-, Video- und Tonaufnahmen in Gremiumsitzungen wird am Montag auch diskutiert. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.