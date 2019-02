FDP-Stammtisch am 22 Februar

Langenhagen. Am Freitag, 22. Februar, findet der erste FDP-Stammtisch in diesem Jahr statt. Niklas Drexler, FDP-Kandidat für die Wahl zum Europaparlament und stellvertretender Stadtverbandsvorsitzender Langenhagens, wird einen Ausblick auf die Wahlen am 26. Mai geben und über aktuelle Themen informieren. Gäste sind herzlich willkommen. Der Stammtisch findet im Schützenhaus Langenforth an der Emil-Berliner Straße 30 ab 19. 30 Uhr statt.