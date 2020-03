Eva Bender soll es werden

Langenhagen (ok). Die Stadt Langenhagen hat es vorgeschlagen, der Finanz-, Wirtschafts- und Personalausschuss und letztendlich der Rat der Stadt Langenhagen haben das letzte Wort: Eva Bender soll Nachfolgerin von Monika Gotzes-Karrasch als Stadträtin werden. Die langjährige Dezernentin geht am 31. Mai in den Ruhestand. Zum Profil: Eva Bender ist 38 Jahre alt und Diplokm-Sozialwissenschaftlerin. Sie hat unter anderem fast drei Jahre lang den Fachbereich Schule bei der Stadt Braunschweig geleitet, war Aufsichtsratsvorsitzende der VHS Braunschweig und auch Geschäftsführerin der SPD-Ratsfraktion Hannover. Der Finanzausschuss tagt am 17. März, der Rat der Stadt Langenhagen am 23. März.