Evangelische Jugend präsentiert sich

Neujahrsempfang in der Elisabethkirchengemeinde

Langenhagen. Der Kirchenvorstand der Elisabethkirchengemeinde lädt für Sonntag, 20. Januar, im Anschluss an den Gottesdienst um 11.15 Uhr zum traditionellen Neujahrsempfang im Martinshaus ein.Eingeladen sind interessierte Gemeindemitglieder und Gäste aus politischen Gremien der Stadt, der Wirtschaft, Vereinen und Verbänden und anderen Einrichtungen.Neben einem Einblick in die Planungen zum 150-jährigen Kirchbaujubiläum, dass die Kirchengemeinde 2019 im Herbst feiern kann, wird sich auf diesem Neujahrsempfang vor allem die Evangelischen Jugend mit ihrer Arbeit präsentieren.Der Kirchenvorstand sieht den Neujahrsempfang als Chance, innerhalb der Stadt miteinander ins Gespräch zu kommen, und erhofft sich dadurch weitere Ideen und Impulse für ein gutes Miteinander in der Kernstadt.