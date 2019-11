Ewigkeitssonntag

Langenhagen. Am Ewigkeitssonntag, 24. November, werden nach dem Gottesdienst in der Elisabethkirche um 11 Uhr die Musikerinnen und Musiker des Posaunenchores der Matthias-Claudius-Kirchengemeinde über den Kirchenfriedhof an der Karl-Kellner-Straße gehen und hier und dort verschiedene Musikstücke aus ihrem Repertoire spielen. Nachmittags um 15 Uhr laden die Langenhagener Kirchgemeinden anlässlich des Gedenkens an die Verstorbenen zur Andacht in die Kapelle auf dem Kirchenfriedhof ein. Die Andacht wird von Pastor Frank Foerster gehalten.