Ex-Freund stößt Frau von Bahnsteigkante ins Gleis

Seelze/Langenhagen. Am Donnerstagabend hat ein Mann (39) seine Ex-Freundin

(30) im Bahnhof Seelze vom Bahnsteig ins Gleisbett gestoßen. Zum Glück kam gerade kein Zug. Jedoch erlitt die Frau nicht unerhebliche Verletzungen. Sie konnte eigenständig zurück auf den Bahnsteig klettern. Anschließend fuhr die Geschädigte aus Langenhagen mit der

S-Bahn zum Hauptbahnhof und erstattete Anzeige bei der Bundespolizei. Das Paar hatte sich kürzlich getrennt und zur Aussprache in Seelze getroffen. Auf dem Bahnsteig kam es zu Streitigkeiten. Dann stieß der Mann aus Seelze seine Ex unvermittelt von der Bahnsteigkante. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0511) 30 36 50 zu melden.