Ex klaut Auto

Langenhagen (ok). Wenn der Ex das Auto klaut: Ein Mann hat nach Auskunft der Polizei in der Zeit zwischen Mittwoch und Donnerstag einfach den Wagen seiner früheren Lebensgefährtin am Sollingweg für eine Spritztour genommen. Ganz so weit kam er allerdings nicht, verursachte auf der A 2 in Fahrtrichtung Berlin einen Verkehrsunfall und machte sich zu allem Überfluss auch noch aus dem Staub. Höhe des Sachschadens: 5.000 Euro.