Exkursion ins Sealife

Langenhagen. Die Naturkundliche Vereinigung Langenhagen, NVL, unternimmt am Sonnabend, 17. November, eine Exkursion ins Sealife Hannover. Während einer Führung wird den Teilnehmern die Unterwasserwelt von der Leine bis in die fernen Ozeane anschaulich nahe gebracht. Gäste und Mitglieder der NVL sind zu dieser Veranstaltung, die um 13.45 Uhr am Eingang des Sealife an der Herrenhäuser Straße 4a in Hannover beginnt, herzlich willkommen. Für Eintritt und Führung fallen Kosten in Höhe von 14 Euro pro Person an, Anmeldungen sind unter (0511) 73 19 59 bis zum 8. November erwünscht.