Fachvortrag: Moderne mikrochirurgische Operationsmethoden an der Wirbelsäule

Die aktuellen Operationsverfahren an der Hals- und Lendenwirbelsäule werden von Dr. med. Dipl. Ök. Kurosch Rassoulian, Leitender Arzt der Wirbelsäulen-/Neurochirurgie, in seinem Vortrag veranschaulicht. Die kostenlose Informationsveranstaltung findet am Mittwoch, 13. März, um 17 Uhr im 1. OG der Paracelsus-Klinik Langenhagen statt.Anmeldungen unter Telefon (05 11) 7 79 40, per E-Mail langenhagen@paracelsus-kliniken.de oder direkt vor Ort.