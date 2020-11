Fahrbahn der Bahnhofstraße erhält neuen Asphalt

Straße wird vom 9. bis 11. November gesperrt

Langenhagen. Für die Fertigstellung der neuen Bahnhofstraße ist dieses ein wichtiger Baufortschritt: Die Fahrbahn wird auf kompletter Länge ab Montag, 9. November, asphaltiert. Dafür muss die Bahnhofstraße von 9. bis einschließlich 11. November gesperrt werden. In diesem Zeitraum können die angrenzenden Grundstücke nicht mit einem Kraftfahrzeug angefahren werden. Fußläufig und mit dem Rad sind sie durchgängig erreichbar.Die Baufirma hat die Anliegerinnen und Anlieger der Bahnhofstraße bereits über die anstehenden Arbeiten informiert. Die Stadt appelliert an sie ebenso wie an die Anwohnerinnen und Anwohner der angrenzenden Straßen, ihre in der Bahnhofstraße abgestellten Fahrzeuge rechtzeitig umzustellen. Jede Verzögerung wirkt sich auf die Bauzeiten und somit auch auf die geplante Freigabe der Straße am Donnerstagmorgen aus.