Fahrbahndecke wird erneuert

Twenger Weg wird vom 26. bis 31. März gesperrt

Kaltenweide. Der Twenger Weg erhält eine neue Fahrbahndecke. Dafür wird die Straße vom 26. bis 31. März gesperrt. Sollte es regnen, kann es zu Verschiebungen kommen. Die Baustelle kann über den Hainhäuser Weg, Hainhaus und die Straße Twenge umfahren werden.Die von der Stadt beauftragte Firma will am Donnertag, 26. März, gegen 7 Uhr damit beginnen, die alte Asphaltbefestigung abzufräsen und den Asphalteinbau vorzubereiten. Hiernach wird eine neue Asphaltdeckschicht eingebaut. Aufgrund der notwendigen Auskühlzeit und erforderlichen Restarbeiten wird die Straße voraussichtlich bis zum 31. März gesperrt bleiben. Sie darf nicht befahren werden.Die Anwohnerinnen und Anwohner des Twenger Weges informiert die Baufirma in einem Anschreiben über die Maßnahme. Alle Grundstücke entlang der Straße bleiben während der Bautätigkeit fußläufig erreichbar. Die Allensteiner Straße kann derweil einzig vom Hainhäuser Weg angefahren werden.