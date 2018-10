Fahrbahndecke wird erneuert

Starßenabschnitte vom 5. bis 8. November gesperrt

Maspe. Die Straße im Ortskern Maspe sowie der Waldkaterweg erhalten eine neue Fahrbahndecke. Die vorbereitenden und nachbereitenden Arbeiten werden bei laufendem Verkehr durchgeführt. Um den neuen Asphalt einbauen zu können, müssen die Straßen gesperrt werden. Geplant ist dieses für den Waldkaterweg vom 5. bis 6. November und für die Zufahrtsstraße nach Maspe vom 7. bis 8. November. Sollte es regnen kann zur Verschiebungen kommen.Im Zuge der Arbeiten im Ortskern Maspes wird Mittwochfrüh die Straße nach Maspe ab der Abzweigung Twenge gesperrt. Ab dann kann die Ortschaft für längstens zwei Tage nicht mit Auto, Lastwagen oder anderen Kraftfahrzeuge angefahren werden. Dieses gilt auch für die Busse der Linie 611. Am Mittwoch und Donnerstag bedienen sie einzig die Haltestelle „Maspe / Abzweigung“. Die Haltestelle „Maspe“ wird regulär wieder ab Freitag, 9. November, angefahren.Bereits am 5. und 6. November soll der Asphalt im Waldkaterweg eingebaut werden. Die Straße wird dann von Maspe bis zur Stadtgrenze nach Bissendort gesperrt. Die Stadt bittet Autofahrer und Radfahrer diesen Bereich zu umfahren, zumal das dort gelegene Restaurant an diesen Tagen geschlossen ist.Die Bewohnerinnen und Bewohner Maspes informiert die Stadtverwaltung mit einem Anschreiben über die Baumaßnahme.