Fahrerflucht

Langenhagen. Unfall an der Konrad-Adenauer-Straße am Sonnabend zwischen 15.45 und 15.50 Uhr. Eine Frau touchierte nach Auskunft der Polizei mit ihrem Auto beim Ausparken aus einer Parkbucht den neben Ihr geparkten schwarzen Wagen am rechtsseitigen Heck. Im Anschluss verließ sie den Unfallort unerlaubt.

Benötigt werden Angaben zu diesem schwarzen Auto, vermutlich ein Audi. Hinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.