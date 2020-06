Fahrerflucht

Godshorn. Ein Autofahrer touchierte am Donnerstag zwischen 18.15 und 18.25 Uhr nach Auskunft der Polizei an der Godshorner Hauptstraße vermutlich beim Ein- oder Ausparkvorgang einen geparkten weißen Transporter, Typ Iveco. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Verursacher machte sich aus dem Staub. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.