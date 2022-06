Fahrrad-Demo

Langenhagen. Der Südschnellweg in Hannover soll auf fast die doppelte Breite ausgebaut werden, und dafür sollen im Naherholungsgebiet an der Leine unter anderem Grün- und Waldflächen in der Größe von 16 Fußballfeldern zubetoniert werden. Gegen diesen Ausbau wird am kommenden Sonntag wieder unter dem Motto "Leinemasch bleibt!" demonstriert: Dieses Mal mit einem Fahrrad-Korso über 21 Kilometer, der auch ein Stück über den Südschnellweg führt.

Der ADFC Langenhagen startet am Sonntag, 19. Juni, um 9.45 Uhr am Rathaus Langenhagen zu einer Radtour zum Neuen Rathaus in Hannover, wo die eigentliche Rad-Demonstration startet. Eingeladen zur Mitfahrt sind die ADFC-Mitglieder und alle Gäste: Die Mitfahrt ist frei, Anmeldung ist nicht erforderlich. Mehr Infos unter www.ADFC-Langenhagen.de.