Fahrrad geklaut

Langenhagen. Diebe entwendeten nach Auskunft der Polizei am Freitag ziwischen 17 und 23.30 Uhr an der Brüsseler Straße ein mit einem Schloss gesichertes silbergraues Damenfahrrad der Marke Pegasus Solero. Es entstand ein Schaden in Höhe vonetwa 500 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.