Fahrrad gestohlen

Langenhagen. Diebe entwendeten am Sonnabend zwischen 17 und 18.30 Uhr das Fahrrad einer 52-Jährigen , das vor dem CCL so genannten Eingangsbereich „Markt“ (Eingangsbereich Bäckerei Schäfer und Buchhandlung Böhnert) ordnungsgemäß abgesichert abgestellt war. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.