Fahrrad gestohlen

Langenhagen. Ein 42-jähriger Mann zeigte den Diebstahl eines Fahrrades in den Kolkwiesen am Sonnabend zwischen 10 und 14 Uhr an, das vor der Wohnungstür angeschlossen abgestellt war. Es handelte sich dabei um ein himmelblaues Mountainbike der Marke Bulls, Pulsar, Radgröße 26. Der Schaden beträgt etwa 450 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.