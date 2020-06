Fahrrad gestohlen

Godshorn. Diebe entwendeten Freitagnacht gegen 4 Uhr ein am Tatort angeschlossenes Fahrrad in der Straße "Am Moore". Beim Diebesgut handelt es sich um ein hochwertiges Mountainbike der Firma Ghost (Modell: Kato) im Wert von etwa 700 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.