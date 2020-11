Fahrrad gestohlen

Langenhagen. Diebe entwendete nach Auskunft der Polizei in den frühen Morgenstunden des Freitags an Stadtparkallee das zuvor am Fahrradständer gesichert abgestellte Herren- Mountainbike, Modell: Santiago Cross, Farbe gelber Rahmen, schwarze SchutzblecheReifengröße, 28- Zoll-Schaltung, 21-Gang-Kettenschaltung, Wert: 300 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.