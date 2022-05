SSV Schulenburg wieder auf Himmelfahrtstour

Schulenburg. Nach einer langen Zwangspause sind die Schranken für bürgerbeteiligte Vereinsaktionen gefallen. Und so freut sich der SSV Schulenburg wieder, seine Himmelfahrts- Rallye am Donnerstag, 26. Mai, anbieten zu können. Eingeladen sind alle, die Spaß an Geselligkeit und Radfahren haben. Jeder, ob alt oder jung ist gern gesehen. Das Programm beginnt um 11 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen und Gegrilltem. Start der Fahrrad- Rallye ist gegen 13.30 Uhr vom Schützenhaus Schulenburg, Roter Weg. Auf dem Rundkurs sind einige Stationen anzufahren, an denen verschiedene Aufgaben mit Punktevergabe auf die Teilnehmer warten (Kugelschreiber nicht vergessen). Das Startgeld beträgt für Erwachsene 4 Euro und für Kinder bis 16 Jahre zwei Euro. Am Ende der Rallye wird entsprechend der Punkte die Preisverteilung vorgenommen. Um 15.30 Uhr wird die Kuchentafel eröffnet.Einwohner Schulenburgs als Nichtmitglieder des SSV haben die Möglichkeit von 15 bis 17 Uhr auf die Bürgerscheiben zu schießen. Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren schießen mit Luftgewehren, Kinder unter zwölf Jahre schießen munitionslos mit Lichtpunktgewehren. Die Scheiben werden auf dem Sommer-/ Schützenfest (15.-17. Juli) vergeben. Verpflichtungen daraus entstehen nicht.