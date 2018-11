Fahrrad-Umfrage noch bis Freitag, 30. November,

Langenhagen. Alle Verkehrsteilnehmer (mit beziehungsweise ohne Rad) können ihre Meinung zum Radfahren in Langenhagen noch bis zum 30. November beim Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ADFC abgeben. Auch die Langenhagener Umweltbeauftragte Marlies Finke bittet um rege Teilnahme: Sie möchte ganz direkt die Meinungen von möglichst vielen Verkehrsteilnehmern erfahren und in ihre Planungen für ein besseres, umweltfreundliches Miteinander im Verkehr einbeziehen. Aus dem gleichen Grund fördert das Bundesverkehrsministerium unter Minister Andreas Scheuer diesen Test. Der Test umfasst Ankreuz-Fragen zum Radfahren, unter anderem wie die Radwege in Ordnung sind, ob es gefährliche Stellen gibt und wie kinderfreundlich das Radfahren ist. Am Schluss können eigene Kommentare hinzugefügt werden.

Die Umfrage steht online unter www.fahrradklima-test.de. Zusätzlich gibt es ausgedruckte Fragebögen beim ADFC-Sprecher Reinhard Spörer, der sie gerne nach Anruf unter (01 51) 24 07 99 75 selber vorbeibringt. Die Ergebnisse auf der Basis von wahrscheinlich über 150.000 ausgefüllten Fragebögen bundesweit werden im Frühjahr 2019 publiziert und – auch speziell für Langenhagen – kommentiert.