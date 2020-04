Fahrraddiebstähle

Langenhagen. Der Polizei Langenhagen sind zwei Fahrraddiebstähle gemeldet worden. Bislang unbekannte Täter entwendeten am Donnerstag letzter Woche zwischen 14 und 16 Uhr ein mittels Kettenschloss gesichertes grau-schwarzes Mountainbike der Marke Gary Fisher. Es war am Fahrradständer vor dem Haus Rathenaustraße 33 angeschlossen. Die Schadenshöhe wird auf 700 Euro beziffert. Am Sonnabend letzter Woche zwischen 12 und 14 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein an der Kastanienallee 28 abgestelltes und mit einem Kabelschloss gesichertes dunkles Damenrad der Marke KTM im Wert von 300 Euro.

In beiden Fällen bittet die Polizei Langenhagen um Zeugenhinweise.