Fahrraddiebstahl

Langenhagen. Unbekannte Täter entwendetenam Dienstag zwischen 13 und 14 Uhr ein rotes Mountainbike mit schwarzen Schutzblechen, Marke RP 540. Das Fahrrad war mit einem Kettenschloß an einem Zaun gesichert In den Kolkwiesen abgestellt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 450 Euro.