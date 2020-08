Fahrraddiebstahl

Langenhagen. Ein Radfahrer stellte am Donnerstag letzter Woche um 19.30 Uhr sein Seven Mountainbike für einen kurzen Moment für einen Eiskauf an einer Eisdiele in der Erich-Ollenhauser- Straße ungesichert ab. Dies nutzte eine männliche, etwa 17Jahre alte schlanke Person, vermutlich afghanischer Herkunft, aus und entwendete das MTB im Wert von 500 Euro. Kurioserweise hat der Täter dafür ein Gazelle-Hollandfahrrad zurückgelassen. Das Hollandfahrrad wurde sichergestellt. Der Täter war mit einer nicht näher beschriebenen Begleitperson unterwegs, ungefähr gleichen Alters und ebenfalls vermutlich afghanischer Herkunft.