Fahrradfreundlich

Godshorn (ok). Bremoorweg und Ziegeleistraße in Godshorn sollen Unterbau und Asphaltdecke bekommen und für Fahrradfahrer attraktiv werden. Außerdem soll die Berliner Allee einen Fahrradschutzstreifen bekommen, auf dem Fußweg nur Richtung Osten gefahren werden dürfen und zudem soll das Vorhaben in das Projekt "Tempo 30" in der Region Hannover aufgenommen werden. Das hat der Ortrsrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.