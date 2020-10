Fahrradkurs bei Sparta

Langenhagen. Alle Kinder zwischen 8 und 12 Jahren, die in den Herbstferien zu Hausesind und am Donnerstag, 15.Oktober, in der Zeit von 15 bis 17.30 Uhr nicht wissen, was sie tun sollen: Sparta Langenhagen, Eichel-Events und die Polizei Niedersachsen führen in diesem Zeitraum einen Fahrradkurs durch. Wer mitmachen möchte, meldet sich bitte unter folgendem Link an: https://anmeldung.radfahrschule-hannover.de. Auf dieser Seite die Veranstaltung suchen und sich schnell anmelden. Der Kurs findet unter folgender Adresse statt: Sparta Langenhagen, Emil Berliner Str.40. 30851 Langenhagen. Zwecks Rückfragen steht Ulrich Hesse, Telefon 0174-1021086 zur Verfügung.