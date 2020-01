Fahrradkurse für Frauen

Langenhagen (ok). Fahrradkurse für Frauen sind ein Thema der nächsten Sitzung des Integrationsbeirates. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) hatte einen Antrag gestellt. Termin ist am Dienstag, 28. Januar, um 18.30 Uhr im Sitzungsraum I im Rathaus. Zu Beginn und Im Anschluss an die Sitzung können die Einwohner Fragen stellen.