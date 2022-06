Fahrradtour

Engelbostel. Die Landfrauen Engelbostel und Umgebung treffen sich am Sonntag, 10. Juli, zu Ihrer traditionellen jährlichen Fahrradtour. Der Treffpunkt für die Fahrradtour ist 10 Uhr am Krähenberg. Zum gemütlichen Beisammensein treffen sich anschließend um 12 Uhr die Fahrer und Nichtfahrer an der Remise in Engelbostel. Anmeldung bis zum 4. Juli unter detr Telefonnummer (0511) 78 01 92.