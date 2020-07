Fahrräder gestohlen

Langenhagen (ok). Gleich zwei Fahrräder sind nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Feldstraße gestohlen worden. Zum einen ein angeschlossenes schwarzes Herrenfahrrad der Marke Serious Sonoran aus dem Garten eines 32-Jährigen, zum anderen das orange-schwarze Rennrad eines 31-Jährigen, das mit einem Kettenschloss gesichert worden ist. Donnerstag zwischen 9.15 und 19 Uhr haben Diebe an der Grafenberger Straße ein weißes Damenrad der Marke Stevens 6X Cross mitgehen lassen, das mit einem Bügelschloss gesichert war. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.900 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.