Fahrräder gestohlen

Langenhagen. Diebe ließen nach Auskunft der Politzei in der Nacht von Montag auf Dienstag drei Fahrräder an der Freiligrathstraße mitgehen. Die Fahrräder waren über Nacht am Fahrrad-ständer vor einem Mehrfamilienhaus angeschlossen.Der Gesamtschaden wird auf etwa 300-Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.