Fahrräder gestohlen

Engelbostel. Diebe drangen nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag in den Garten eines 50-Jährigen an der Elbinger Straße ein und entwendeten insgesamt fünf mit einem Bügelschloss gesicherte Fahrräder (zwei E-Bikes, ein Mountainbike, ein Trekkingrad, ein Kinderfahrrad) sowie einen Tretroller. Es entstand ein Schaden in

Höhe von etwa 7.200 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.