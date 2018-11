Fahrt des SoVD

Engelbostel/Schulenburg. Der SoVD möchte am Freitag, 14. Dezember, die Baumkuchenverfabrik in Salzwedel und den Weihnachtmarkt besichtigen. Das Programm: Abfahrt in Engelbostel, Krummer Kamp Bushaltestelle um 8.30 Uhr, Ankunft in Salzwedel um circa 10.30 Uhr, 11 Uhr Besichtigung der Baumkuchenfabrik (mit Verköstigung), Mittagessen im Kulturhaus, von 14 bis 15.30 Uhr Weihnachtsmarktbesichtigung, 15.45 Uhr Kaffee und Kuchen, 16.45 Uhr Rückfahrt. Hierfür ist pro/Person ein Pauschalpreis von 38 Euro bei der Anmeldung zu bezahlen. Meldeschluss ist der 23. November. Anmeldungen nimmt Hans-Jürgen Giese unter Telefon (05 11) 78 15 52 entgegen.