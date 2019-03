Fahrt ist am 30. März

Langenhagen (ok). In den Artikel "Fahrt zum Sprengel-Museum", der in unserer Mittwochausgabe vom 13. März auf Seite eins stand, hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die Fahrt findet am Sonnabend, 30. März, statt, nicht, wie angekündigt, am 20. März. Abfahrt ist um 10 Uhr an der Haltestelle Wiesenau.