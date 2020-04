Fahrten fallen aus

Krähenwinkel/Godshorn. Aufgrund der Situation rund um das Corona-Virus finden der am 28. Mai geplante Ausflug der Landfrauen Krähenwinkel-Godshorn nach Bremerhaven und die Vier-Tage-Reise nach Potsdam vom 30. August bis 2. September nicht statt. Beide Termine werden nachgeholt.

Ob die verschobene Rundfahrt am 15. September und die Fahrt zur Cranberry-Plantage am 8. Oktober laufen, wird demnächst entschieden.