Fakten oder Fake News?

MrWissen2go am 8. Oktober um 19 Uhr im Theatersaal

Langenhagen. Der bekannten Journalist und YouTuber Mirko Drotschmann – MrWissen2go – kommt live nach Langenhagen. Die Veranstaltung richtet sich gezielt an junge, interessierte Menschen. Empfehlenswert ist eine Teilnahme ab dem neunten Jahrgang.Um diese Fragen geht es an dem Abend unter anderem:- Wie behalte ich bei all der Nachrichtenflut die Übersicht?- Wie erkenne ich Fake News im Netz und welchen Einfluss haben sie?- Welchen Quellen kann ich vertrauen und wie kann ich sie finden?- Welche Verantwortung habe ich selbst, wenn ich Nachrichten poste oder teile?Mirko Drotschmann wird mit einem Input über die Wirkungsmacht und Schattenseiten großer Plattformen wie Youtube beginnen und steht dann für Fragen und einen Austausch zur Verfügung.Moderieren werden die Veranstaltung Gesa v. Blanckenburg (19 Jahre) und Julius Richter (21 Jahre).Es ist sowohl eine Teilnahme vor Ort im Theatersaal, als auch per Live-Stream möglich.Das Ende der Veranstaltung wird am Freitag, 8. Oktober, gegen 21.15 Uhr sein.Die Teilnahmegebühr beträgt acht Euro/Person, für Gruppen/Klassen und Livestream 5 Euro/Person. Zu weiteren Informationen und zur Anmeldung geht’s hier:MrWissen2goinLangenhagen