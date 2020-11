Falsch Gelaufenes eingestehen

Langenhagen. Kein Wunder, dass der Buß- und Bettag als Feiertag abgeschafft wurde. Denn wer denkt schon gerne an die eigenen Momente, die falsch liefen, in denen wir Falsches gesagt, getan oder gedacht haben. Woran denken sie, wenn ich sage: „Tue Buße!“? Biblisch gesehen geht es nicht darum sich selbst zu bestrafen oder darum Gutes zu tun, um wieder einen Ausgleich für das Falsche zu schaffen. ‚Buße tun‘ ist ein Sich-Zeit-für-sich-nehmen, ein In-sich-gehen und ein Sich-selbst-falsch-Gelaufenes-eingestehen. Wenn wir das Erkannte dann noch an Gott und Jesus abgeben, wird aus Buße eine Befreiung, ein Neuanfang.

Genau das, und was Corona damit zu tun hat, wird der Inhalt unseres Gottesdienstes am Mittwoch, 18. November, um 19 Uhr sein. Dazu lädt die Evangelisch-lutherische Elia-Kirche herzlich ein. Pastor Marc Gommlich wird die Predigt halten.