Falsche Zettel

Langenhagen. Betrüger hängten angebliche Parkverstoßzettel mit Zahlungsaufforderungen an mehrere Autos im öffentlichen Verkehrsraum. Alle Parkverstoßzettel verfügen über das gleiche Aktenzeichen und weisen eine Empfängerkontonummer auf. Angeblicher Aussteller der Zahlungsaufforderungen sei eine Firma Fair Parken. Diese Firma mit Sitz in Düsseldorf ist tatsächlich existent, sie steht aber nicht in Verbindung mit den falschen Parkzetteln. Zwischen der Firma und der Polizei Langenhagen besteht bereits Kontakt.

Die Bürger werden gebeten, keine Zahlung zu leisten und bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle eine Anzeige wegen versuchten Betruges zu erstatten. Der strafrechtliche relevante Sachverhalt wird bei der Polizei Langenhagen unter der Vorgangsnummer 202000202760 geführt.