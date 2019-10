Faltenrock trifft Schlips

Langenhagen. Im Mehr-Generationen-Haus Mütterzentrum Langenhagen an der Konrad- Adenauer-Straße 15 d kann am Sonnabend, 16. November, getanzt werden, Ab 17 Uhr im offenen Treff bei schöner Musik. Dieses Angebot richtet sich an alle Männer und Frauen, die älter sind und noch Lust auf Musik und Tanzen haben. Hier können sie Leute treffen, sich bewegen, Spaß haben und es sich gut gehen klassen. Informationenen im MGH unter der Telefonnummer (0511) 72 11 35 oder auf der homepage.