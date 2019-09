Familie und Beruf

Langenhagen (ok). Familie und Beruf: Zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung lädt die AWO Langenhagen für Freitag, 13. September, von 18.30 bis 20 Uhr in die Begegnungsstätte der AWO in der Ostpassage 3 ein. Es gibt praxisnahe Tipps zur Vereinbarkeit und einen politischen Einblick der Parlamentarischen Staatssekretärin Caren Marks. Die Veranstaltung richtet sich an Frauen, die im Berufsleben oft kürzertreten müssten und von Altersarmut betroffen seien. Falls Kinderbetreuung erwünscht ist, wird vorab um eine Mitteilung per E-Mail an asf.langenhagen@outlook.de gebeten.