Familienfest fällt aus

Godshorn (ok). Das Familienfest auf dem Godshorner Le-Trait-Platz, das schon seit vielen Jahren am 1. Mai über die Bühne geht, muss wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr ausfallen. Das hat jetzt Detlef Euscher, Vorsitzender des gastgebenden Kulturrings, bekannt gegeben. Das Familienfest mit dem Aufstellen des Maibaums war bislang immer der Auftakt zuur Open-Air-Saison im Westen Langenhagens.